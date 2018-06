ONU pede proteção para migrantes perante situação do barco Aquarius

Por Lusa | 17:18

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu hoje aos Governos europeus que respeitem o direito internacional e protejam os refugiados e migrantes, após a decisão de Itália e Malta de não permitirem o desembarque do barco Aquarius.

"Tenho estado sempre extremamente preocupado com o facto de o espaço para a proteção de refugiados na Europa poder estar a reduzir-se", disse Guterres, quando questionado sobre a posição italiana em relação a esta embarcação, que tem mais de 600 migrantes a bordo e que será, afinal, acolhida por Espanha.

O líder das Nações Unidas disse que os países "têm direito a gerir as suas fronteiras" e a "definir as suas próprias políticas de migração", mas instou-os a fazê-lo "de forma sensível à proteção" e "no pleno respeito da legislação internacional sobre refugiados".