Operação Páscoa da PSP regista 82 acidentes em 12 horas

Uma pessoa ficou ferida com gravidade.

Por Lusa | 08:52

A Operação Páscoa da Polícia de Segurança Pública (PSP) registou, só na tarde e início da noite de sexta-feira, 82 acidentes, dos quais resultou um ferido grave, anunciou aquela força de segurança.



Segundo uma nota enviada às redações, a PSP está a desenvolver em todo o território nacional (Portugal continental, Açores e Madeira) a Operação Páscoa 2018: Sinistralidade Rodoviária.



No âmbito desse reforço de fiscalização rodoviária, registou, no período entre as 12h00 e as 24h00 de sexta-feira, uma média de sete acidentes por hora, dos quais resultaram 17 feridos ligeiros e um ferido grave.



A PSP iniciou na segunda-feira passada, dia 26 de março, a operação Páscoa em Segurança, que decorre até domingo, no sentido de diminuir o número de acidentes na estrada.



Nesta semana foi intensificado o patrulhamento junto a áreas de maior concentração de população, nomeadamente zonas comerciais, turísticas e redes de transportes públicos.



A polícia reforçou ainda a sua presença em locais de maior fluxo rodoviário e pedonal, seja nos acessos aos centros urbanos ou em zonas de diversão noturna.



Os agentes estão também a desenvolver ações de sensibilização para a adoção de comportamentos e medidas de segurança que contribuam para prevenir a criminalidade.



A PSP avisou que estará particularmente atenta a infrações graves e muito graves, que potenciem situações de risco para a segurança geral, tais como excesso de velocidade, condução sob influência de álcool ou droga, uso indevido do telemóvel e falta de cinto de segurança.