Oposição denuncia milhares de irregularidades nas eleições na Rússia

Por Lusa | 14:47

A oposição russa e uma organização não-governamental (ONG) denunciaram este domingo milhares irregularidades durante as eleições presidenciais na Rússia, visando sobretudo aumentar a participação no escrutínio, que deverá dar a Vladimir Putin o quarto mandato.

A ONG Golos, especializada na vigilância das eleições e que tem no seu 'site' um "mapa das fraudes", deu conta de 1.839 irregularidades até às 11h00 (mesma hora em Lisboa), como votações múltiplas ou entraves ao trabalho dos observadores.

A Golos disse ter recebido informações sobre empregadores e universidades que obrigaram trabalhadores e estudantes a votarem no seu local de trabalho ou estudo, em vez do domicílio, para "controlar a sua participação no escrutínio".