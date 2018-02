Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paris Jackson ousada em campanha de lingerie

Kardashians perdem marca Calvin Klein.

24.02.18

Depois de todo o clã Kardashian-Jenner ter dado a cara e o corpo pela campanha My Calvins, da marca Calvin Klein, na coleção passada, agora é a vez de Paris Jackson, de 19 anos.



A filha mais velha de Michael Jackson é, assim, a nova estrela da publicidade com a chancela ‘A Nossa Família’, para esta primavera.



As primeiras imagens desta sessão, do consagrado fotógrafo Willy Vanderperre, foram divulgadas no final desta semana e a cantora aparece em poses muito sensuais e bastante ousadas com lingerie desportiva em tons de branco e cinza.



Neste projeto publicitário da marca norte-americana participam também a atriz Millie Bobby Brown, conhecida pela prestação em ‘Stranger Things’, da Netflix, e a jovem modelo internacional Lulu Tenney.