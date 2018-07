Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passe as suas férias em movimento

Manter a forma com atividades físicas regulares na praia ou campo.

Por Mário Figueiredo | 21:28

As férias são uma boa altura para criar hábitos desportivos. Há mais tempo livre e a oferta de modalidades é grande.



Seja na praia ou no campo, o importante é mesmo mexer- -se, com caminhadas, corridas ou passeios de bicicletas.



As férias são retemperadoras, mas podem servir para fazer exercício. É certo que são sinónimo de descanso, mas a verdade é que a atividade física fornece um cansaço saudável. É diferente, ajuda a dormir melhor e permite um regresso ao trabalho com um maior dinamismo.



Podemos aproveitar para criar hábitos que se podem manter todo o ano. O importante é encontrar a modalidade que mais lhe agrada. Se optar pela praia, pode escolher a caminhada, a corrida ou até a natação. São comuns também as aulas de surf, windsurf ou canoagem. Escolha uma delas para cada dia.



Aventure-se com uma atividade física progressiva. Não queira fazer todas no mesmo dia. Comece pela caminhada, natação e só depois a corrida. O fundamental é não abusar. O protetor solar é imprescindível. A caminhada ou a corrida na areia é mais difícil e deve evitar correr descalço. A areia é incómoda.



Escolha uma aventura, uma aula supervisionada de surf, canoagem ou windsurf. As aulas têm precisamente essa vantagem de ter alguém experiente por perto e, além disso, não precisa de investir em equipamento. É que se não gostar pode escolher outra. Para quem prefere o campo tem as caminhadas e as corridas de trail. Os passeios de bicicleta prometem visitar locais que de outra forma seriam mais difíceis.



É óbvio que as férias são também sinónimo de petiscos e alguns excessos alimentares. Se fizer uma atividade física regular pode comer de tudo. Pode também procurar mudar esses hábitos alimentares para uns mais saudáveis e aí a mudança será maior. Certo é que quando voltar ao trabalho regressará mais forte.



Bons treinos!