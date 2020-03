Penamacor contratou empresa para obra que tinha acabado três anos antes

No início de 2015, a Câmara Municipal de Penamacor inaugurou a pavimentação de um caminho de acesso à Reserva Natural da Serra da Malcata. De acordo com o Público, a obra foi noticiada no Boletim Municipal mas não houve qualquer registo no portal de contratos públicos - Base.gov.



Três anos depois de ser acabada, em 2018, o autarca de Penamacor, o socialista António Beites, adjudicou a mesma obra, assinando contrato de quase 150 mil euros com uma empresa que pertence aos pais e irmãos da sua atual chefe de gabinete, ex-vereadora que, dois meses antes, havia renunciado ao seu mandato por ser confrontada por ilegalidades nas adjudicações de obras aos seus familiares.