Pescador de 23 anos morre em naufrágio na praia de Salema. Cinco homens conseguiram salvar-se

Um barco pesca registado em Lagos naufragou, esta madrugada, a 1,5 milhas da praia da Salema, provocando a morte a um pescador com cerca 20 anos. Outros cinco homens salvaram-se e conseguiram chegar a terra pelos próprios meios.Segundo oapurou, o barco tem cerca de 10 metros de comprimento e virou-se por questões ainda por apurar.O naufrágio ocorreu cerca das 03h30 e está agora a ser investigado pela Capitania do Porto de Lagos.A vítima mortal não terá conseguido sair do barco e chegou a ser dado como desaparecido.No socorro às vítimas estiveram uma embarcação salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos, Policia Marítima, um navio da Marinha Portuguesa e os Bombeiros Voluntários de Lagos.apurou que foi disponibilizado apoio psicológico por parte do gabinete de psicologia da Polícia Marítima.