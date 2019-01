Polícia brasileira detém suspeitos do homicídio de Marielle Franco

Altos responsáveis policiais estão entre os suspeitos apanhados em operação de combate às milícias do Rio de Janeiro.

Por Lusa | 12:41

A polícia do estado brasileiro do Rio de Janeiro deteve esta terça-feira, numa operação de combate à milícias, dois suspeitos de participarem no assassínio da vereadora e defensora dos direitos humanos Marielle Franco.

Segundo informações do jornal O Globo, os suspeitos fazem parte da milícia mais antiga e mais perigosa da capital 'carioca' e tornaram-se alvo das autoridades porque o grupo atuava ilegalmente num esquema de apropriação indevida de terras na zona oeste do Rio de Janeiro.

A operação realizada esta terça-feira, que não tem relação direta com a investigação do assassínio de Marielle Franco, foi chamada de "Os Intocáveis" e mobilizou 140 agentes da polícia.



A ação da polícia teve como alvo uma célula da milícia denominada 'Escritório do Crime', suspeita de ter executado dezenas de assassinatos por encomenda, incluindo o da vereadora. Este grupo criminoso incluiu altos responsáveis policias no Rio de Janeiro.



O Globo adianta que os principais alvos da operação são o major da Polícia Militar Ronald Paulo Alves Pereira, o ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (Bope) Adriano Magalhães da Nóbrega, chefe da milícia de Rio das Pedras; e o subtenente reformado da PM Maurício Silvada Costa, conhecido pela alcunha de 'Maurição'.