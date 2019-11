Portugal sem exploração de lítio mas metal é extraído com outros minérios

Portugal não tem hoje em dia explorações de lítio, mas o metal é extraído em minas em associação com quartzo e feldspato, sendo utilizado na indústria da cerâmica, afirmou hoje à agência Lusa o Ministério do Ambiente e Ação Climática.

Em resposta às questões enviadas por escrito pela Lusa, fonte oficial do ministério liderado por Matos Fernandes esclareceu que "não existe exploração de lítio em Portugal", referindo que "o que existe são contratos de concessão de exploração onde o lítio consta como substância que pode vir a ser explorada na sequência de prévio procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA), como são os casos da Mina do Barroso, em Boticas (Vila Real), e Romano, em Montalegre (também no distrito de Vila Real).

No entanto, o lítio é extraído em Portugal "em associação com o quartzo e feldspato e é apenas utilizado no processo fundente das pastas cerâmicas, para baixar o ponto de fusão, diminuindo assim o consumo energético", acrescenta a mesma fonte.