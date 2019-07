Prémio Carreira da Trienal de Arquitectura de Lisboa para Denise Scott Brown

A arquiteta norte-americana Denise Scott Brown, de 87 anos, foi distinguida com o Prémio Carreira, da Trienal de Arquitectura de Lisboa, que decorre entre outubro e dezembro sob o tema "A Poética da Razão", foi hoje anunciado.

O nome da vencedora do prémio, atribuído pela Trienal de Arquitectura de Lisboa e a Fundação Millennium bcp, foi hoje divulgado em comunicado pela organização da iniciativa.

Com este prémio, de acordo com o júri, "celebra-se o legado de Denise Scott Brown para o futuro, como um presente para as próximas gerações de arquitetos no panorama mundial". Nesta edição, o júri é composto pot Amale Andraos, Cláudia Taborda, Enrique Walker, Éric Lapierre, Kunle Adeyemi, Momoyo Kaijima e Sharon Johnston.