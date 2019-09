Presidente do Vitória de Guimarães desagradado com equipa de arbitragem

O presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, mostrou, em conferência de imprensa, o desagrado com a arbitragem do jogo com o FC Porto e apelou à Liga de futebol para estar atenta a estas situações.

O dirigente salientou o lance do primeiro minuto, que resultou no cartão vermelho direto a Tapsoba, e pediu respeito.

"Quero dar os parabéns ao FC Porto pela vitória. Foi um desafio com duas excelentes equipas em campo. Todos mostrámos caráter, vontade de vencer. Foi um jogo em que fomos condicionados por uma decisão inexplicável logo no início e que em nada favorece o futebol. Se a Liga pretende que o futebol seja acarinhado por todos e que seja rentável, não deve dar cobertura a estas situações. O Vitoria não pode ser mais penalizado como tem vindo a ser", disse, numa breve declaração sem direito a questões.