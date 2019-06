Presidente timorense inaugura hoje novo Aeroporto Internacional de Oecusse

O Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, inaugura hoje o novo Aeroporto Internacional Rota do Sândalo, na cidade de Pante Macassar, no enclave de Oecusse, uma obra que custou quase 120 milhões de dólares (107 milhões de euros).

A nova infraestrutura, a mais moderna do país, é a 'jóia' do projeto da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA) e da Zona Especial de Economia Social de Mercado (ZEESM), projeto que assinala hoje o seu quinto aniversário.

O presidente do Parlamento, Arão Noé Amaral, membros do Governo, deputados e outros dirigentes nacionais, incluindo o ex-Presidente, José Ramos-Horta, participam no evento, cujo anfitrião é o presidente da autoridade, Mari Alkatiri.