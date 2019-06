Produção de lixo e emissão de gases deixam Macau sob forte pressão ambiental

Uma elevada produção de lixo e emissão de gases de estufa, originadas pelo aumento de turistas e da produção de energia local, deixam Macau sob uma pressão ambiental sem precedentes, apontou hoje um relatório do Governo.

O pequeno território administrado pela China, que bateu no ano passado o recorde do número de turistas, voltou a produzir mais lixo 'per capita' do que cidades como Singapura, Hong Kong e Pequim, indicou o relatório sobre o Estado do Ambiente em 2018 publicado pela Direção dos Serviços de Proteção Ambiental (DSPA).

De acordo com o relatório agora publicado, cada residente de Macau produziu, no ano passado, uma média de 2,17 quilogramas de lixo por dia, superando em larga escala, por exemplo, a capital chinesa, com uma média diária de 1,17 quilos por pessoa.