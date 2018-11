PSP desmantela grupo suspeito de furto de rodas na Área Metropolitana de Lisboa

Três homens são indiciados por 14 crimes.

Por Lusa | 16:53

A PSP deteve três homens suspeitos de pertencer a um grupo que se dedicava ao furto de rodas de viaturas na Área Metropolitana de Lisboa, estando, para já, indiciados por 14 crimes, anunciou esta segunda-feira a polícia.

O anúncio foi feito esta tarde pelo comandante da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa, intendente Resende da Silva, que explicou que os homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 27 anos, foram intercetados na passada terça-feira na zona de Benfica, após terem furtado as rodas de duas viaturas no concelho de Almada.

O responsável da PSP referiu que estes homens são suspeitos de pertencer a um grupo que se dedicava há vários meses ao furto de rodas (pneus e jantes) na cidade de Lisboa e nos concelhos da periferia.