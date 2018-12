Rainha Letizia arrasa em vestido com decote diferente

Aplicação de renda surpreendeu toda a gente no evento no Museu Rainha Sofia.

12:04

O rei Felipe VI de Espanha e a rainha Letizia estiveram, esta quarta-feira, na inauguração da exposição ‘Poéticas da Democracia – Imagens e contra-imagens da Transição’, nas comemorações dos 40 anos da Constituição espanhola, no Museu Rainha Sofia, em Madrid.

Para além das 250 obras de arte que fazem parte da exposição, o público foi também surpreendido pelo decote do vestido que a rainha Letizia escolheu para comparecer no evento.

A rainha costuma usar roupas mais clássicas, mas desta vez optou por um vestido de cor azul-marinho com um grande decote em ‘v’ e com uma aplicação de renda num tom de azul mais claro que a restante parte do vestido.

A escolha pouco usual chamou a atenção de todos e foi alvo de vários elogios por parte dos media internacionais.

A exposição ‘Poéticas da Democracia – Imagens e contra-imagens da Transição’ é o resultado de uma investigação do Departamento de Coleções do Museu Rainha Sofia, que tentou recuperar as experiências artísticas que foram excluídas do discurso oficial de Espanha na década de 1970.