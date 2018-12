Funcionária despede-se após terminar os dias a chorar.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

O clima entre Kate Middleton e Meghan Markle está cada vez mais tenso e a imprensa britânica continua a divulgar histórias em que a mulher de Harry é acusada de ter mau feitio e tiques de vedeta.Uma delas aconteceu dias antes do casamento dos duques de Sussex, durante a prova do vestido da princesa Carlota. Segundo a imprensa, as duquesas terão tido uma discussão tão violenta que acabou com a mulher de William em lágrimas.