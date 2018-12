Já é conhecido o verdadeiro motivo para os rumores sobre a zanga entre Kate e Meghan

Mudança de Harry e Meghan não está relacionada com problemas entre as cunhadas.

16:56

O princípe Harry e Meghan Markle devem passar o Natal longe do príncipe William e de Kate Middleton, depois de terem anunciado oficialmente em meados de novembro que não vão viver mais no Palácio de Kensington, a residência dos duques de Cambridge.

Os factos fortalecem os rumores de uma alegada zanga entre Kate e Meghan, mas na verdade não têm relação entre si nem são efeitos de uma zanga.

A noite de Natal não será partilhada pelos casais porque Harry e Meghan devem passar as festas com a Rainha Isabel II na Casa de Sandringham, em Norfolk, enquanto William e Kate vão estar com a família Middleton, em Berkshire.

A mãe de Kate, Carole Middleton, começou a planear o evento logo após o Dia das Bruxas e já revelou que os netos George e Charlotte terão uma árvore de natal para cada um decorar como quiser no respetivo quarto, segundo avança o jornal Daily Mail.

A mudança do Palácio de Kensington, em Londres, por sua vez, foi decidida pelo duque e pela duquesa de Sussex devido ao tamanho da propriedade. O casal vai viver agora no palácio rural de Frogmore Cottage, no distrito de Windsor, que tem 10 quartos e um berçário para o bebé.

Harry e Meghan esperam o primeiro filho para a próxima primavera e Meghan deseja que a mãe, a assistente social reformada Doria Ragland, vá viver consigo e com o marido no Reino Unido para ajudar a cuidar do neto.