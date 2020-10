Reaberto principal posto de fronteira entre Moçambique e África do Sul

O posto de fronteira de Ressano Garcia, o mais movimentado de Moçambique e que faz ligação com a África do Sul, reabriu esta quinta-feira para o público após meses encerrado devido às restrições impostas pela covid-19.

A reabertura da fronteira ocorre na sequência do alívio das medidas de restrições na África do Sul, mas a entrada de pessoas nos dois países está sujeita ao cumprimento do "protocolo de proteção contra a covid-19", disse à Lusa o porta-voz do Serviço Nacional de Migração (Senami) de Moçambique, Celestino Matsinhe.

"A fronteira faz parte das que não chegaram a ser totalmente encerradas, o que acontece é que a partir de hoje algumas categorias de viajantes que não eram aceites passam a ser aceites. O cidadão nacional pode a partir de hoje viajar para África do Sul em turismo, o que não acontecia antes", explicou Celestino Matsinhe.

Desde 27 de março, a fronteira estava aberta apenas para o transporte de carga e situações de interesse de Estado.

A partir de hoje, a travessia de público em geral está sujeita ao cumprimento do "protocolo de proteção contra a covid-19", nomeadamente a apresentação do teste de covid-19 feito nas últimas 72 horas.

"Nas primeiras horas do dia registamos uma forte afluência por parte dos cidadão sul-africanos que procuravam entrar em Moçambique", declarou Celestino Matsinhe.

Moçambique tem 56 postos de fronteira, mas apenas 32 estão atualmente em funcionamento devido às limitações impostas pelo novo coronavírus.

O país regista um total acumulado de 8.728 casos de covid-19 com 61 mortos e 5.232 recuperados (60% do total).

A África do Sul, o país mais afetado do continente, tem 674.339 casos e 16.734 mortos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.