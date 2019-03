Apresentadora de 'Apanha se Puderes' fugiu para o Alentejo.

20:52





A apresentadora viajou para o Alentejo e fez questão de registar o momento nas redes sociais pois são as primeiras férias a três, após o nascimento do bebé.



Clique na imagem para saber mais



de dois meses, e com o namorado Guillaume Lalung.A apresentadora viajou para o Alentejo e fez questão de registar o momento nas redes sociais pois são as primeiras férias a três, após o nascimento do bebé.

Após algumas semanas conturbadas com as galas de 'Dança com as Estrelas' e as gravações de 'Apanha se Puderes', a atriz aproveitou a pausa do Carnaval para desfrutar de alguns dias de descanso com o filho recém-nascido, Lonô,