Saboreie as tentações de feira de doçaria em Abrantes

Os melhores doces de Portugal, desde as tigeladas à palha, queijinhos do céu, sericaia e cornucópias.

Por Rogério Chambel | 19:21

Abrantes volta a ser a cidade mais doce do País com a 17.ª Feira Nacional de Doçaria, que começa hoje e decorre até domingo no largo 1.º de Maio, com três dezenas de expositores.



Às típicas Tigeladas e Palha de Abrantes juntam-se doces de todo o País, como os Queijinhos do Céu, as Cornucópias de Alcobaça, Barriga dos Monges, Sericaia, Bolo Fidalgo, Pão de Rala, Morgado do Alentejo, Malassadas e Bolo Lêvedo dos Açores, Brisas do Tâmega, Pastéis de Tentúgal, Ovos Moles de Aveiro, Pão de Ló de Ovar e de Margaride, Pastéis de Feijão de Torres Novas, entre muitos mais. Também há licores, compotas e mel.



Em estreia nesta feira vai estar a doçaria antiga dos conventos de Lisboa, com receitas que contam com mais de 300 anos.



Mas nem só de doces se faz a feira, acrescentando-se à receita música, oficinas de doçaria, espetáculos e animação infantil e atividades desportivas, como o passeio de BTT e a caminhada pelo Centro Histórico de Abrantes.



Festival

Gastronomia é rainha em Santarém

Começou no dia 26 e decorre até dia 4 de novembro, em Santarém, a 38.ª edição do maior e mais antigo festival gastronómico de Portugal, numa programação dedicada ao tema do azeite.



Os visitantes podem descobrir o melhor de Portugal em 12 restaurantes, além das tasquinhas típicas.