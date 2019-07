Saúde Pública investiga intoxicação alimentar em Pombal

A Saúde Pública iniciou uma investigação para apurar as causas da intoxicação alimentar num parque aquático em Pombal, ocorrida no domingo, e que atingiu 32 pessoas, disse à agência Lusa fonte da Administração Regional de Saúde do Centro.

Numa nota enviada pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, o delegado de saúde informa que se "encontra em curso a investigação epidemiológica e laboratorial promovida pelos delegados de saúde regional e do ACES [Agrupamentos dos Centros de Saúde] Pinhal Litoral".

"Foram colhidas amostras de alimentos, em colaboração com a ASAE, que deram entrada no Laboratório de Saúde Pública de Aveiro da ARS Centro", acrescenta a mesma nota.