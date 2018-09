Secretário de Estado pede cautela aos bancos e vigilância na concessão de crédito

Por Lusa | 10:29

O secretário de Estado das Finanças disse hoje que os bancos devem ter cautela na concessão de crédito, especialmente ao consumo, para não pôr em causa o trabalho feito em tornar as instituições mais sólidas e pediu "vigilância".

"Sem uma avaliação de risco adequada, um aumento do crédito a particulares é uma estratégia de curto prazo" que pode pôr em causa "o que foi conseguido pelos bancos e pelos acionistas nos anos mais recentes", disse Ricardo Mourinho Félix, na conferência A Banca do Futuro, organizada pelo Jornal de Negócios, em Lisboa.

O governante espera que, especialmente, a evolução do crédito ao consumo seja seguida com vigilância, tendo citado dados recentes de novos empréstimos que indicam um aumento expressivo do dinheiro emprestado para compra de carro.