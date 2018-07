A "factura" total do Juventus com a contratação de Cristiano Ronaldo deverá ascender a 395 milhões de euros.

11:05

O investimento que a Juventus vai realizar na contratação de Cristiano Ronaldo será provavelmente recuperado na totalidade, e até mesmo superado, com o retorno que irá obter ao longo dos quatro anos de contrato com o melhor jogador do mundo, disse ao Jornal de Negócios o presidente do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM), Daniel Sá.