Os fãs da estrela de “Hips Don’t Lie” comentaram a semelhança nas redes sociais e não deixaram de mostrar o seu desagrado.

19:33

Shakira está envolvida em nova polémica após vender colares com um símbolo nazi, o chamado " Sol Negro ", durante a sua turné mundial "El Dorado". Os fãs não deixaram de reparar na semelhança entre o formato do pendente e o desenho presente no chão do castelo alemão Wewelsburg , apelidado de "centro do mundo" do regime nazi.