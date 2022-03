Sismo de magnitude 7 na escala de richter abala Nova Caledónia

Um sismo magnitude 7 na escala de richter atingiu o leste do território francês da Nova Caledónia, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).O Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos emitiu um alerta tsunami para o sudeste das Ilhas da Lealdade, depois do terramoto.

De acordo com o USGS, o sismo no arquipélago do território francês, no Pacífico Sul, ocorreu às 16h44 (06h44 em Lisboa) a uma profundidade de 10 quilómetros, a 279 quilómetros a sudeste de Tadine.

O terramoto foi precedido por outros seis durante o dia, incluindo um de magnitude 6,9.