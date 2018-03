Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sofia da Casa dos Segredos tentou matar o pai

Situação terá ocorrido num ato de desespero.

09:40

Sofia, a concorrente da ‘Casa dos Segredos’ que nasceu em São Tomé há 27 anos, esconde o segredo 'Tentei matar o meu pai'. De acordo com a revista ‘TV Guia’, tudo se passou num ato de desespero, quando era ainda adolescente.



"Não sei explicar bem o que aconteceu, mas ela tentou mesmo fazer isso. Depois saiu de casa, aos 15 anos, e nunca mais voltou aqui. Foi trabalhar para o Algarve, para discotecas. As irmãs e o pai foram viver para Londres. Ela, entretanto, nos últimos tempos, já tem cá estado [em Lisboa], com a mãe", explicou um amigo de infância da participante à publicação.