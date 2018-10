Atriz deu a novidade através de uma foto publicada no Instagram.

22:49

Sofia Ribeiro tem um novo namorado e partilhou, esta terça-feira, a novidade com os seus seguidores no Instagram.A atriz surge a beijar o seu companheiro na imagem, partilhada no dia em que completa mais um aniversário. "Yes, it's my birthday" - "Sim, é o meu aniversário", em português - foi a legenda escolhida por Sofia Ribeiro.Nos comentários, os fãs deixaram muitas mensagens de parabéns e felicidades à atriz e ao namorado.