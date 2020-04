Sonae coloca máscaras reutilizáveis à venda por 10 euros no Continente e na Well's

As MOxAd-Tech estão já à venda na loja online da marca MO por 10 euros, devendo chegar ainda esta semana às lojas físicas do Continente e da Well’s. Os seus promotores garantem que estas máscaras reutilizáveis, à venda por 10 euros a unidade, têm um nível de eliminação microbiana de 95%, mesmo depois de 50 lavagens domésticas a 30ºC, o que traduz um custo de 20 cêntimos por utilização.

A Sonae Fashion, através da sua marca de vestuário MO, disponibiliza assim máscaras têxteis reutilizáveis inovadoras, desenvolvidas em Portugal em parceria com a comunidade científica e industrial, nomeadamente com a fabricante Adalberto, o centro tecnológico CITEVE, o Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa e a Universidade do Minho.

"O projeto inovador a nível mundial tem como objetivos ajudar na proteção pessoal na situação atual de estado de emergência e promover a saúde pública, tornando acessível o vestuário técnico ao maior número de pessoas possível", enfatiza o grupo Sonae, em comunicado.

De acordo com as entidades promotoras das MOxAd-Tech, estas máscaras reutilizáveis "apresentam características antimicrobianas, com eficácia comprovada contra vírus e bactérias, estando a sua tecnologia acreditada a nível internacional", adiantando que esta solução está já "a captar interesse a nível internacional.

Avança que o princípio ativo já foi testado com sucesso pelo Institut Pasteur de Lille, em França, nomeadamente contra o vírus H1N1 e vírus Corona-type, bem como contra rotavírus, decorrendo actualmente testes específicos para a covid-19 no Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, em Portugal, "sendo que já se encontra certificada como máscara social de nível 2 profissional pelo Citeve" (Centro Tecnológico das Indústrias do Têxtil e do Vestuário).

"Este projeto é um excelente exemplo de cooperação entre diferentes instituições nacionais para criar um produto inovador e disponibilizá-lo às famílias portuguesas num prazo muito curto", considera Francisco Pimental, administrador da MO.

"Pela comparação que fizemos com múltiplas máscaras de elevado desempenho dos Estados Unidos à China, acredito que temos a melhor máscara de proteção social a nível mundial que existe hoje", afirma o mesmo gestor.

Já Susana Serrano, CEO da Adalberto, garante que a máscara MOxAd-Tech "é inovadora a nível mundial, pois inclui diferentes camadas de proteção e um tratamento de impermeabilidade que permite neutralizar bactérias e vírus quando estes entram em contacto com a máscara".

De resto, remata, "esta solução tornou-se possível por existir uma cooperação entre várias entidades distintas, que colocaram o seu conhecimento e capacidade ao serviço da comunidade para ajudar na proteção das famílias portuguesas".





