Sporting deseja "muita força para todo o povo marroquino" após sismo de magnitude 6.9

O Sporting expressou este sábado solidariedade com o povo marroquino, devido ao sismo que abalou o país do norte de África, na sexta-feira, e provocou, pelo menos 1037 mortos e mais de 1200 feridos, dos quais 250 graves.

"O Sporting mostra a sua solidariedade para com todas as vítimas do sismo ocorrido em Marrocos. Muita força para todo o povo marroquino", lê-se nas redes sociais dos 'leões'.

Na sexta-feira, às 23h11 locais (mesma hora em Lisboa), um sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter com epicentro na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, provocou pelo menos 1037 mortes e 672 feridos, 250 dos quais em estado grave, segundo o Ministério do Interior marroquino.