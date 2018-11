Sporting dispensa 15 funcionários de agência de comunicação

YoungNetwork deixa de produzir conteúdos do jornal, site e redes sociais do clube.

17:25

A empresa assegura os conteúdos do jornal, do site e das redes sociais do Sporting desde há 4 anos. O contrato com o clube, renovado em abril deste ano, é válido até 30 de junho de 2019, ou seja, até ao final da época, pelo que a rescisão implicará custos, sabe Record, na ordem dos 200 mil euros, uma vez que haverá lugar a indemnizações.

A edição desta semana do jornal ‘Sporting’, nas bancas desde quinta-feira, 1 de novembro, foi a última produzida pela equipa da YoungNetwork. Os 15 funcionários da agência de comunicação já foram dispensados, embora, oficialmente, a YoungNetwork não tenha sido informada da decisão, avança o Record