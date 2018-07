Supervisores financeiros voltam a alertar para riscos da compra de moedas virtuais

Por Lusa | 18:48

O Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) voltaram hoje a alertar os consumidores para os riscos da compra de moedas virtuais.

Num comunicado, as autoridades de supervisão do sistema financeiro referem que nos últimos meses têm surgido no mercado diversas plataformas de negociação de moedas virtuais, por exemplo Bitcoin, Ether e Ripple.

"Em algumas destas plataformas as informações disponibilizadas são incompletas, enfatizando os benefícios potenciais e omitindo os riscos. A linguagem utilizada é geralmente muito técnica e, por vezes, pouco clara, não sendo transparente para o utilizador a natureza dos riscos efetivamente assumidos", afirmam BdP, CMVM e ASF.