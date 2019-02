Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temas árabes numa viagem ao passado no Khan El Khalili

Localizado na rua 5 de Outubro, no Porto, o bar, que comemora este ano uma década, transporta os visitantes ao Médio Oriente.

Por Nelson Rodrigues | 20:05

A comemorar dez anos, o Khan el Khalili é um pedaço do Cairo, no Egito, em Portugal. Localizado em plena rua 5 de Outubro, no Porto, o espaço leva os visitantes a fazerem uma verdadeira viagem. E quem o conhece consegue sempre arranjar uma nova desculpa para o fazer novamente.



O nome Khan el Khalili é ‘emprestado’, já que pertence a um dos principais mercados da capital egípcia. Este bar, que está aberto todos os dias, oferece um ambiente personalizado e zen, dada a decoração com objetos, tecidos e temas árabes que remontam ao período das pirâmides e onde todos se vão sentir um verdadeiro faraó.



Na cultura árabe o entretenimento é fundamental, e neste espaço não é diferente. As famílias do Médio Oriente orgulham-se da hospitalidade, valorizam e preocupam-se com a arte de bem receber todos os convidados e amigos que se possam juntar à mesa da família.



Neste bar, ao espírito da hospitalidade árabe junta-se a reconhecida arte de bem receber portuguesa. Assim, é criado um ambiente perfeito onde todos se reúnem e convivem harmoniosamente.



O ambiente convida a experimentar os sabores exóticos dos típicos cocktails com sumos de fruta naturais.



O bar oferece ainda uma versatilidade de produtos para satisfazer os mais requintados desejos. Abre às 20h00 e encerra às 02h00.