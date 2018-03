Temer diz que não ser candidato a presidenciais do Brasil seria "cobardia"

Por Lusa | 02:20

O Presidente do Brasil, Michel Temer, defendeu numa entrevista hoje publicada pela revista Istoé que não aspirar à reeleição nas presidenciais de outubro próximo seria um ato de "cobardia".

"Penso que seria uma cobardia não ser candidato", sustentou o chefe de Estado brasileiro, que este mês admitiu pela primeira vez a possibilidade de entrar na corrida eleitoral.

Desde que assumiu a Presidência do Brasil, em maio de 2016, para substituir a destituída Dilma Rousseff, de quem era vice-presidente, Temer afirmava que não pretendia tentar a reeleição e que a sua intenção era deixar a quem lhe sucedesse um país com as contas públicas equilibradas e preparado para crescer de forma sustentável durante vários anos.