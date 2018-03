João Sousa eliminado em Miami

Tenista português perdeu com sul-coreano Chung.

Por Lusa | 17:21

O tenista português João Sousa falhou esta terça-feira o apuramento para os quartos de final do torneio Masters 1.000 de Miami, nos Estados Unidos, ao perder com o sul-coreano Hyeon Chung, 19.º cabeça de série.



Em embate dos oitavos de final, João Sousa, 80.º da hierarquia mundial, cedeu face ao 23.º jogador mundial em dois 'sets', pelos parciais de 6-4 e 6-3, num embate que durou uma hora e 10 minutos.



Em Miami, o jogador luso havia eliminado o belga David Goffin, nono do 'ranking' mundial, e os norte-americanos Jardel Donaldson, 49.º, e Ryan Harrison, 53.º.



O tenista português começou a servir a liderou o primeiro 'set' por 1-0, 2-1 e 3-2, mas, ao sétimo jogo, permitiu que o sul-coreano lhe quebrasse o serviço e arrancasse para o triunfo no parcial, por 6-4, ao primeiro 'set point'.



No segundo parcial, João Sousa cedeu o serviço logo no primeiro jogo, ao terceiro ponto de 'break', e, depois, ao oitavo, não aproveitou a única ocasião que teve para quebrar o serviço a Chung e empatar a quatro. O sul-coreano fez o 5-3 e depois o 6-3.