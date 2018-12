Chuva e vento forte esperados quinta-feira

Toda a costa portuguesa sob aviso laranja devido à agitação marítima. Temperatura vai rondar os 15 graus.

Por Lusa | 06:52

Chuva e vento forte é a previsão para esta quinta-feira. O céu vai estar muito nublado até final da manhã nas regiões Norte e Centro. Na região Sul do país também estão previstos períodos de chuva e céu muito nublado.



Na zona da Grande Lisboa a chuva deve cair até meio da manhã. A temperatura vai estar entre os 11 graus de minima e os 16 de máxima.



No Porto a previsão também é de chuva até ao final da manhã, com a temperatura a atingir um máximo de 15 graus, a mínima fixa-se nos 9 graus.



A temperatura máxima para esta quinta-feira são 18 graus em Faro e Sagres, a mínima está prevista para a Guarda com 2 graus.



Toda a costa de Portugal continental está esta quinta-feira e na sexta-feira sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso laranja até às 03h00 de sexta-feira.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Aveiro, Vila Real, Porto, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro devido à previsão de vento forte até às 10h00 desta quinta-feira.