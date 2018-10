Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Triathlon Experience disputa-se em Lisboa com distâncias acessíveis

Prova conta com 250 metros de natação, 7 km de bicicleta e 1,7 km de corrida.

Por Mário Figueiredo | 03.10.18

250 metros de natação, 7 km de bicicleta e 1,7 km de corrida. É este o desafio proposto pela Federação Portuguesa de Triatlo que quer reunir um número recorde de participantes no Triathlon Experience 2018, que se disputa em Lisboa no dia 7 de outubro (10h00).



Uma prova projetada para participantes de todas as idades e uma oportunidade ímpar para fazer um triatlo. O centro das transições estará na praça do Comércio. Os 250 metros de natação serão realizados na Doca da Marinha (rio Tejo) com a partida a ser dada num pontão e a meta será no outro lado da referida doca.



Segue-se a prova de ciclismo. Tem 7 km e é disputada entre a praça do Comércio e Santa Apolónia. Se não tem bicicleta, pondere a possibilidade de alugar uma, como explica o site do evento (www.lxtriathlonexperience.pt).



Uma solução mais económica, mas se for para continuar poderá depois comprar uma para os treinos e provas. A corrida terá pouco mais de uma milha, ou seja, o percurso tem 1700 metros disputados na rua do Ouro e praça da Figueira. A meta é no arco da rua Augusta.



Os interessados podem inscrever-se individualmente (15 euros) ou em equipas de dois ou três elementos (30 euros). O kit de participante inclui seguro, touca, dorsal, cinto elástico, camisola , medalha de participação e outros brindes.



O triatlo é uma modalidade exigente e requer algum equipamento especial. No site da prova estão disponibilizados alguns conselhos aos participantes por Vanessa Fernandes, medalha de prata olímpica no triatlo em Pequim 2008. Há ainda dicas de nutrição e um plano de treino para ajudar na preparação.



Esta é uma oportunidade soberana para experimentar a modalidade, pois as distâncias standard do triatlo são 1500 metros de natação, 40 km de bicicleta e 10 km de corrida. Mas um Ironman obriga a 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta e termina com uma maratona de 42 195 metros.



Bons treinos!