Tribunal liberta mulher que tentou matar os quatro filhos ao atear fogo a casa em Barcelos

A mulher, de 36 anos, detida por suspeitas de atear fogo à casa onde vivia com a família em Vila Frescainha S. Martinho, na cidade de Barcelos, Braga, ficou em liberdade depois de ter sido presente a um juiz no Tribunal de Barcelos.O tribunal determinou, no entanto, que a mulher fica proibida de contactar os quatro filhos e tem de abandonar a casa da família, não podendo mesmo entrar na freguesia onde vivia com a família.Segundo apurou o, o tribunal não encontrou motivos para deter preventivamente a mulher até ao julgamento mas devido aos riscos que apresentava para as crianças ficou impedida de os contactar. A mulher estava convencida de que o marido a traía e, nas últimas semanas, tinha transformado a vida da família num verdadeiro inferno. Na terça-feira, ao final do dia, voltou a agredir e a insultar o companheiro em frente aos quatro filhos menores e a outro familiar que com eles vivia. A mulher aguardou que o homem saísse de casa e, com um isqueiro, pegou fogo a um sofá na sala da habitação. Tomou depois um antidepressivo e deitou-se noutro quarto. O fumo denso chamou a atenção dos populares, que alertaram os bombeiros e salvaram os menores. Uma menina de nove anos, filha da mulher, teve de ser hospitalizada devido ao incêndio.Antes da detenção, que aconteceu esta quarta-feira de manhã, a mulher voltou a protagonizar cenas de violência.