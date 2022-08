Trio encapuzado e armado assalta casa na Praia das Maçãs, em Sintra

Uma casa foi assaltada na madrugada desta sexta-feira por três assaltantes encapuzados e armados, na Praia das Maçãs, em Sintra.

Os ladrões entraram por uma janela da habitação, conseguiram reunir alguns objetos mas acabaram por acordar os moradores que dormiam. Estavam munidos de uma faca e uma arma de fogo de pequeno calibre.

As duas vítimas entraram em pânico e gritaram por socorro, o fez com que os ladrões fugissem de imediato do local do crime.

A GNR foi chamada, mas uma vez que o assalto envolveu armas de fogo, já esta a cargo da Polícia Judiciária.



O alerta foi dado à 6h.