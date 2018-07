Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turim é indústria, cultura e... futebol

Conheça a cidade fundada por César Augusto que ergue quatro bandeiras: a Fiat, a egiptologia, o património e a Juventus.

Por Secundino Cunha | 21:25

A capital da industrializada Piamonte ergue quatro grandes bandeiras: a Fiat, a egiptologia, o património e a Juventus. Mas estes dias foi hasteado em Turim um novo estandarte: Cristiano Ronaldo.



O estádio da Juventus fica nos arredores e merece uma visita, até porque tem classificação máxima da FIFA. Mas a cidade mais alpina de Itália, rodeada de picos brancos quase todo o ano, cavou as suas origens na fundação do Império Romano, muito antes de alguém imaginar que, algum dia, haveria carros ou se jogaria futebol.



A história é longa e o património imenso, mas o edificado da parte antiga é o construído entre os séculos XVI e XIX, com destaque para os grandes palácios que integraram o conjunto de residências da família Saboia.



Santo Sudário é atração para católicos de todo o Mundo

Propriedade da Casa de Saboia durante mais de 500 anos (entre 1453 e 1983), o lençol de linho com que José de Arimateia envolveu o corpo de Cristo, após a descida da Cruz, é a principal relíquia de Jesus existente na atualidade e encontra-se na Catedral de S. João Batista de Turim.



O Santo Sudário, como é designado, não pode ser visto pelos fiéis, porque a exposição à luz é extremamente prejudicial, mas encontra-se num cofre e conta com um altar especial na Catedral, local de oração para milhares de católicos de todo o Mundo.



Maior museu egípcio

É imenso o património histórico e cultural da cidade de Turim. O Palácio Real é deslumbrante, assim como o Palácio ‘Madama’, a Mole Antonelliana, uma torre com quase 170 metros de altura, ou mesmo o Museu Automóvel, que é o maior de Itália. Mas o ex-líbris da cidade é, sem dúvida, o Museu Egípcio.



Instalado desde 1824 num palácio do séc. XVII, propriedade da Academia das Ciências, o museu possui um espólio de mais de 33 mil peças, das quais 6500 se encontram em exposição. A estátua da princesa Redit ou a estátua sentada do faraó Ramsés II são apenas dois exemplos do muito que pode ver-se nesta inacreditável viagem ao Egito antigo.



Onde comer e o que fazer

Museu Automóvel

É daqueles que não pode mesmo perder. Não mostra apenas a Fiat, mas conta, de forma imaginativa, toda a história do automóvel.



Mole Antonelliana

Edificada em finais do séc. XIX, era para ser uma sinagoga, mas tornou-se um extraordinário miradouro para as montanhas dos Alpes.



Parque Valentino

Ótimo local para restaurar energias. Um parque, junto ao rio Po, onde se situa uma réplica extraordinária de uma aldeia medieval.



Ficha de viagem

Como ir: É pena, mas não há voos diretos de Lisboa ou do Porto para Turim. Mas com escalas em Madrid ou Frankfurt há muitas opções.

Onde ficar: Não é dos maiores polos turísticos de Itália, como Roma, Florença ou Veneza, mas a oferta hoteleira é variada e de qualidade

Onde comer: Nas vias Giuseppe Garibaldi ou S. Tommaso há restaurantes de excelência.