Turismo e plena natureza ao som da água

O calor está aí e isso merece uma celebração à altura. Propostas para uns dias de sonho com a água por perto.

Por Gonçalo Silva, Pedro Galego e Secundino Cunha | 18:34

O espaço turístico permite também a possibilidade de passear de bicicleta, de jipe ou a cavalo pela marina junto à albufeira ou sobre as suas águas, pescar ou andar de barco a remo ou à vela.



Este hotel de cinco estrelas conta com 99 quartos e seis suites, que compõem o edifício principal, e, ainda, 11 villas náuticas com 2 e 3 quartos e piscina privativa, junto do Clube Náutico. Há ainda quatro piscinas exteriores e jardins, mas é a barragem de Montargil que se destaca sempre, com os seus quase dois mil hectares de extensão.



Local: Estrada Nacional 2, 7425-144 Montargil, Alentejo

Preços: Em quarto duplo a partir dos 110 euros por noite

Contacto: 242 241 250



Casa do Giestal

Natureza em estado puro junto ao Alvoco

É por uma estrada em terra batida que se chega à Casa do Giestal. É um alojamento fora do comum, localizado na Cova do Giestal, em Vide, concelho de Seia. Uma quinta no sopé da serra da Estrela, com uma casa que conta com dois quartos e que pode acomodar até seis hóspedes.



Isolada de tudo, a natureza é a grande aliada, até na energia que provém de painéis fotovoltaicos. O rio Alvoco passa a 30 metros e o terreno privado tem uma extensão de 500 metros de margem. O pequeno-almoço é deixado de manhã cedo à disposição dos visitantes. Para além do tradicional, há sempre dos mais variados produtos regionais. O facto de estar isolada e de haver muito pouca ‘poluição luminosa’, transforma a noite e as estrelas num espetáculo a recordar.



Local: Vide, Seia

Preços: Dos 60 aos 140 euros

Contacto: 968 758 913



Quinta do Moinho

Olhar o rio de frente

O som da água do Rio Mondego a correr em frente à Quinta do Moinho faz despertar os sentidos e convida a mergulhos em águas límpidas. Em pleno Parque Natural da Serra da Estela, na Aldeia Viçosa, no concelho da Guarda, a Quinta do Moinho conta com seis casas de turismo e vários espaços e atividades para os visitantes usufruírem.



No rio, para além de nadar, é possível andar de barco e de gaivota. A unidade conta com jardins que se estendem até ao Mondego e o contacto com a natureza é uma constante. O espaço dispõe ainda de piscina e ginásio. Existe também a possibilidade de colocar mesas de refeições fora do alojamento, para que os visitantes possam desfrutar de todo o espaço envolvente.



Local: Aldeia Viçosa, Guarda

Preços: Média de 70 euros

Contacto: 271 926 870 e 965 441 289



Turismo rural Sete Quintas

Moinhos tranquilos

Três antigos moinhos de farinha e um lagar de azeite servem hoje de alojamento nas margens do rio Dueça a quem visita o Turismo Rural Sete Quintas. Uma espaço junto ao rio, em Retorta, Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, apetrechado com quatro quartos e uma suite familiar.



Rodeado por árvores de grande porte, a unidade conta com uma decoração rústica que oferece todo o conforto aos visitantes. O Dueça passa a poucos metros do alojamento e é o ideal para banhos refrescantes ou atividades no rio. A tranquilidade é um dos fatores-chave para quem procura o espaço. É ainda confecionada comida, em fogão a lenha, em que são usados diversos produtos provenientes da própria quinta.



Local: Retorta, Miranda do Corvo

Preços: Média de 80 euros

Contacto: 239 538 562



Monte Alerta

Bem perto do Alqueva

O monte alerta fica no sopé da vila medieval de Monsaraz, a apenas dois passos do grande lago de Alqueva, da praia fluvial e do clube náutico de Monsaraz, e é um verdadeiro oásis de frescura e paz, com jardins temáticos - jardim da piscina, jardim da meditação -, para além de outras zonas verdes. Estes jardins são constituídos por variadas espécies de árvores, algumas de grande porte.



É um turismo rural ideal para apreciar a natureza e o património envolventes. O Monte Alerta faz ainda parte das rotas de observação astronómica da Reserva Dark Sky Alqueva.



Um spa familiar, passeios de barco e visitas a locais históricos ou adegas da região são outros dos programas possíveis a partir desta unidade de turismo rural.



Local: Monsaraz

Preços: A partir de 75 euros

Contacto: 968 756 785



Villas do Agrinho

Paraíso na caniçada

Encastoadas na encosta que desce para a Paradisíaca albufeira da Caniçada, em Valdozende, Terras de Bouro, as Villas do Agrinho proporcionam uma impressionante comunhão entre o conforto e a natureza. A pouco mais de oito quilómetros do Parque Nacional da Peneda-Gerês, o empreendimento, constituído por pequenas casas construídas à base de madeira e granito (de T1 para casal a T3 para seis pessoas), convida, no essencial, ao descanso e ao usufruto das belezas do lugar.



Erguidos entre o verde da paisagem, os alpendres espraiam as vistas pelo extenso espelho de água da mais bela das albufeiras portuguesas. Para os amantes do exercício físico, os hóspedes têm à disposição piscina e campo de ténis.



Local: Valdosende, Gerês

Preços: A partir de 90 euros

Contacto: 960 149 812

O calor está aí e isso merece uma celebração à altura. propostas para uns dias de sonho com a água por perto, mas longe do bulício das praias. Para desfrutar junto a uma barragem ou a um rio.Tem a imensa barragem de montargil aos pés e faz da relação com a água um dos motes da sua existência. O Hotel Lago Montargil & Villas mistura a vista para um grande espelho de água com a envolvência da paisagem alentejana, ideal para uma escapadinha a dois ou em família.