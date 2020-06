UEFA escolheu Lisboa: "Pontapé de saída para retoma do Turismo"

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"É um pontapé de saída para a retoma do turismo." A escolha de Lisboa para acolher a fase final da Liga dos Campeões com oito equipas, de 12 a 23 de agosto, deu novo ânimo ao setor do turismo, que é um dos mais afetados pelos efeitos da pandemia.Vítor Costa, diretor-geral do Turismo de Lisboa, não poupa elogios à decisão, que trará "enorme projeção a Lisboa e a Portugal". Embora com a possibilidade ...