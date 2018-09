Queda de andaime no Hotel Ritz de Madrid faz um morto e 11 feridos

Estrutura em ferro cedeu no sexto andar do hotel, que está a ser renovado.

Por Lusa | 17:32

Uma pessoa morreu esta terça-feira e onze ficaram feridas na sequência da queda de um andaime e desmoronamento de parte do edifício durante as obras de renovação do hotel Ritz de Madrid, disseram fontes da autarquia à agência Efe.

Anteriormente tinha sido anunciado a existência de nove feridos, um dos quais em estado crítico, e que mais duas pessoas estavam presas no interior do conhecido edifício.

O acidente teve lugar às 16h10 (15h10 de Lisboa), quando uma estrutura em ferro cedeu no sexto andar do hotel, que está a ser renovado.









Accidente laboral. Derrumbe de un andamio en el interior de las obras de reforma del Hotel Ritz en Madrid. Trabajando #SUMMA112 y @SAMUR_PC en la atencion a los trabajadores heridos. pic.twitter.com/scqM1DbHmx — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 18 de setembro de 2018