Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viajar no tempo no bar Covil

Espaço é homenagem ao período medieval. Fica em Lisboa.

Por Catarina Figueiredo | 19:37

Hidromel à pressão, chouriço assado, cerveja artesanal e uma boa dose de conhecimentos históricos são a receita perfeita para quem procura uma viagem à Idade Média, no bar Covil, em Lisboa.



Inaugurado no dia 26 de janeiro, este espaço noturno (e não só) promete ser uma boa aposta para uma noitada pautada pelo convívio entre amigos numa das mesas do número 45 da Calçada de Arroios.



O Covil nasceu do sonho dos proprietários, Margarida Calheiros e Rui Alexandre, e diferencia-se pela decoração, a remeter para o período medieval. Os petiscos são servidos em tábuas de xisto e as bebidas em copos de barro.



E por falar em bebidas, o que pode calhar melhor do que uma cerveja artesanal? O cardápio dá a escolher entre as portuguesas Onyx, Lagunitas e Trindade. Também há hidromel à pressão. Para acompanhar, a oferta é variada.



O menu vai desde as tábuas de queijos, de carne ou peixe fumado, às tostas de pão convencional ou em pão de bolota com doce. Todas estas propostas têm uma coisa em comum: os ingredientes já existiam na Idade do Ferro, que marca o fim da Pré-História.



O Covil tem duas salas e capacidade para 30 pessoas sentadas. Está aberto de terça-feira a sábado desde as 16h00 às 00h00; às sextas e aos sábados o horário alarga-se até às 02h00.