Jogador diverte-se com amigos em zona privada do NoSoloÁgua, em Vila Moura.

01:30

Clique na imagem para saber mais









William Carvalho tem estado imparável e a presença em festas no Algarve é uma constante. Desta vez, osurpreendeu o jogador do Betis, de Sevilha, numa animada celebração com amigos no NoSoloÁgua, em Vilamoura.