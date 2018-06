Youtuber português roubado nos Estados Unidos

Windoh partilhou um vídeo no qual revelou que o cartão de multibanco foi clonado.

O youtuber português conhecido como Windoh revelou esta sexta-feira que foi roubado nos Estados Unidos. Diogo Silva, nome verdadeiro, partilhou um vídeo na plataforma Youtube no qual contou o sucedido aos seguidores, explicando ser essa a razão da sua ausência das redes sociais nos últimos dias.



"Conseguiram clonar o meu cartão de multibanco", começou por explicar o jovem que realizou uma queixa junto das autoridades norte-americanas. Durante a gravação, Windoh explicou que o cartão foi clonado o que fez com que os ladrões conseguissem levantar dinheiro da conta.







Segundo este, o dinheiro retirado serviu para comprar um Iphone X e vários peças de roupa de marca.



"Não sei como vou resolver esta situação", desabafou o mesmo. Windoh revelou ainda que o amigo Wuant, também youtuber português, tem sido a grande ajuda nesta fase visto que não tem qualquer dinheiro.



O youtuber pediu ainda aos seguidores que tenham cuidado com este tipo de situações quando viajaram para foram da Europa. "Não sabia que isto acontecia", rematou.



Windoh conta com uma enorme legião de fãs. Só no Youtube, o jovem tem um milhão e 300 mil seguidores.