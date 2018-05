David Fonseca surge nu e vídeo é apagado

Saiu hoje "Radio Gemini", o disco que tenho vindo a revelar aos poucos desde o ano passado. É um disco diferente de qualquer outro que fiz anteriormente, cheio de curvas e contracurvas e muitas ideias musicais que espelham as minhas experiências, loucuras, devaneios e formas de ver o que me rodeia. Quando se parte para uma aventura deste género, nunca se sabe bem qual será o destino, mas estou extremamente feliz com o lugar que encontrei no final desta saga sonora. Hoje sai para o mundo, onde será confrontado com a voracidade dos tempos modernos, a guerra dos likes e dos follows, das fake news e dos clickbaits. Até aqui foi só meu, mas a partir de hoje é de todos aqueles que o levarem consigo para onde quiserem. "Radio Gemini", boa viagem, que sejas feliz por esse mundo fora! #radiogemini #davidfonseca

