A República do Medo

Desembarcar em Pyongyang é a experiência mais próxima da entrada numa máquina do tempo que nos faz recuar várias décadas. Aqui tudo é antigo: as roupas, os escritórios, os livros de registo, os cortes de cabelo. E a ideologia.

Há pouca luz no barracão do aeroporto, mas a suficiente para iluminar os dois quadros com as fotos retocadas dos líderes Kim Il-sung e Kim Jong-il. Durante os dias de visita, esta será uma imagem permanente em murais revolucionários, nas fachadas dos edifícios, nos gabinetes da universidade, nas carruagens do metro ou nas lapelas de homens e mulheres.

Uma coisa impossível de ignorar é o culto dos líderes que perpetuam o regime autocrático, obstinado e sanguinário. A outra é a do rosto triste, quase inexpressivo, dos norte-coreanos.