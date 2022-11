Afinal, o jogo não acabou

Momento inesquecível para a cultura britânica, com Geoff Hurst a faturar um hat-trick – primeiro e único numa final do Mundial – selando assim uma vitória dramática no prolongamento, por quatro bolas a duas, sobre a República Federal Alemã.

De recordar ainda que, neste Campeonato do Mundo, Eusébio da Silva Ferreira foi o melhor marcador do torneio, com nove golos marcados.