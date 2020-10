O novo natural

A pele como dress code

Numa altura em que os nossos rostos são tapados para conter os contágios de Covid-19, há quem se destape para uma vida alternativa.



No Monte Naturista O Barão, em Santiago do Cacém, respira-se a natureza e a tranquilidade sem roupa nem amarras da sociedade. O dress code aqui é aquele com que todos nascemos: a nossa pele.



As marcas de fatos de banho não existem e o tecido que se vê é o das toalhas estendidas ao sol. Não há roupa, mas há chapéus que além de darem sombra, dão ainda um toque de vaidade.



É-se notado quando surgem pessoas com marcas de fato de banho ou que se cubram. Isso pode indicar um "visitante" novo no naturismo.



Debaixo do sol quente do Alentejo, num espaço onde o pouco barulho que se ouve é o cricrilar dos grilos, sente-se o calor da terra, o som das árvores quando o vento abana as suas folhas, e o cheiro a grelhados. Há quem já prepare o almoço.