O Papa Francisco e a ligação ao futebol

O Barcelona, por exemplo, é visitante regular e, em 2013, chegou mesmo a convidar Francisco – numa carta assinada pelo presidente e por Messi – a assistir a um jogo em Camp Nou. Algo que não chegou a acontecer. Mais recentemente, em janeiro passado, oi o Nápoles, através do presidente Aurelio Di Laurenttis a endereçar o mesmo convite, propondo um jogo particular entre napolitanos e o San Lorenzo no Estádio Diego Armando Maradona.

Outros viajam até ao Vaticano em busca de um milagre. Assim o fez o padre inglês Marc Lyden-Smith, adepto e capelão do Sunderland, que em 2013 pediu a Francisco uma vitória no dérbi frente ao Newcastle e uma bênção para permanência da equipa na Premier League. Intervenção divina ou não, o pedido resultou: o Sunderland ganhou o jogo (2-1), curiosamente com golo do italiano Borini, e terminou o campeonato num tranquilo 14º lugar.

Mais desesperado foi o pedido de um adepto do Cruz Azul que, em 2016, viajou mais de 10 mil km até ao Vaticano e, literalmente, atirou uma camisola do clube em direção ao ‘Papamóbil’. Um momento que, felizmente, foi levado com boa disposição e acabou por se tornar viral nas redes sociais. O objetivo do tal adepto seria o de "acabar com o azar" do seu Cruz Azul, que estava sem ganhar a liga mexicana desde 1997. A verdade é que ainda teve de esperar até 2021 para celebrar.

Mas não só de visitas e homenagens se faz a ligação do Papa aos clubes de futebol. Às vezes, surge por necessidade. Em maio do ano passado, Francisco começou a ser visto em público de cadeira de rodas ou muletas por conta de uma lesão num joelho. O Vaticano procurou então um especialista e encontrou-o… no Atlético Madrid. José María Valillalón, especialista em traumatologia desportiva e membro do departamento clínicos dos colchoneros desde 1995, foi o escolhido para tratar do problema. Em novembro iniciou o tratamento ao Sumo Pontífice, que descreveu como "muito charmoso, mas também teimoso".